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Savaş baronlarının dolar oyunu | Toplumsal Hafıza

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.12.2021 02:24
Güncelleme:04.12.2021 02:32
Toplumsal Hafıza programında bugünlerde manipülatif dalgalanmalardan dolayı gündemde olan Amerikan (ABD) Doları'nın tarihteki kirli yolcuğu anlatıldı. Savaş baronları dolarla ne yapmak istedi? Dolar silah olarak nasıl kullanılıyor? Dolar saltanı nasıl başladı? Tüm bu soruların yanıtın ve geçmişten günümüze dolar operasyonlarının anlatıldığı özel haberimiz...

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