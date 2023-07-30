30 Temmuz 2023, Pazar
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Satır Arası - Kılıçdaroğlu nasıl genel başkan oldu?
A Haber, Türkiye gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 29 Temmuz 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda, Yerel seçimlerde İYİ Parti ve CHP ittifak yapmayacak mı? Akşener Kılıçdaroğlu’na “emekli ol” mu dedi? CHP, İYİ Parti ve HDP’ye kapıları kapattı mı? Kılıçdaroğlu nasıl genel başkan oldu? CHP’de “önce getir-sonra devir” geleneği mi?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz