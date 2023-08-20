20 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Satır Arası Videoları Satır Arası - İBB’nin paraları nereye gitti?

Satır Arası - İBB’nin paraları nereye gitti?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2023 01:10
A Haber, Türkiye gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 19 Ağustos 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Bu haftaki programında konuğu İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu oldu. Satır Arası'nda, “İBB’nin paraları nereye gitti? İstanbul’un sorunları çözüldü mü? Vaatler nelerdi, hangileri hayata geçti? Seçim 2024: İstanbul’u kim kazanacak? İstanbul’da su krizi mi çıkacak?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
Satır Arası - İBB’nin paraları nereye gitti?
Satır Arası - İBB’nin paraları nereye gitti?
Satır Arası - Ankara’da 4 yılda ne yapıldı?
Satır Arası - Ankara’da 4 yılda ne yapıldı?
Satır Arası - İmamoğlu dümeni İstanbul’a mı kırdı?
Satır Arası - İmamoğlu dümeni İstanbul’a mı kırdı?
Satır Arası - Kılıçdaroğlu nasıl genel başkan oldu?
Satır Arası - Kılıçdaroğlu nasıl genel başkan oldu?
Satır Arası - Olaylı toplantıda neler yaşandı?
Satır Arası - Olaylı toplantıda neler yaşandı?
Satır Arası - NATO’da neler tartışılacak?
Satır Arası - NATO'da neler tartışılacak?
Satır Arası - Paris sokaklarında neler oluyor?
Satır Arası - Paris sokaklarında neler oluyor?
Satır Arası - Rusya’yı sarsan 1 günde neler yaşandı?
Satır Arası - Rusya’yı sarsan 1 günde neler yaşandı?
Satır Arası - CHP’de kim hangi koltuğu istiyor?
Satır Arası - CHP’de kim hangi koltuğu istiyor?
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu “ekip savaşı” mı?
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu “ekip savaşı” mı?
AK Parti’den CHP’ye seçim tepkisi
AK Parti'den CHP’ye seçim tepkisi
Seçim anketlerinde son durum ne?
Seçim anketlerinde son durum ne?
Daha Fazla Video Göster