20 Ağustos 2023, Pazar
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Satır Arası - İBB’nin paraları nereye gitti?
A Haber, Türkiye gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 19 Ağustos 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Bu haftaki programında konuğu İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu oldu. Satır Arası'nda, “İBB’nin paraları nereye gitti? İstanbul’un sorunları çözüldü mü? Vaatler nelerdi, hangileri hayata geçti? Seçim 2024: İstanbul’u kim kazanacak? İstanbul’da su krizi mi çıkacak?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.