Satır Arası | Azerbaycan-Ermenistan geriliminin yükselmesini kim neden istiyor? Kafkasya’da kimin nasıl bir planı var?

A Haber’de 23 Eylül 2023 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Kafkasya’da kimin nasıl bir planı var? Azerbaycan-Ermenistan geriliminin yükselmesini kim neden istiyor?, Karabağ’da bölge bölge nereler kurtarıldı? Azerbaycan ordusu tamamen kontrolü sağladı mı, neler oldu?”, “Türkiye karşıtlığıyla tanınan ABD’li Senatör Menendez’e rüşvet soruşturması ve perde arkasında neler yaşandı?” sorularına yanıt arandı.