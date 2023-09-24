24 Eylül 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Satır Arası | Azerbaycan-Ermenistan geriliminin yükselmesini kim neden istiyor? Kafkasya’da kimin nasıl bir planı var?
A Haber’de 23 Eylül 2023 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Kafkasya’da kimin nasıl bir planı var? Azerbaycan-Ermenistan geriliminin yükselmesini kim neden istiyor?, Karabağ’da bölge bölge nereler kurtarıldı? Azerbaycan ordusu tamamen kontrolü sağladı mı, neler oldu?”, “Türkiye karşıtlığıyla tanınan ABD’li Senatör Menendez’e rüşvet soruşturması ve perde arkasında neler yaşandı?” sorularına yanıt arandı.