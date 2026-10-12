Başkan Erdoğan: Biz yanlış yapanla vedalaşır güçlenerek devam ederiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,29 Eylül'de verdiği mesajda AK Parti hareketinin bir emanet davası olduğunu vurgulayarak kibir, nefis ve şahsi ikbal peşinde koşanlara kapıyı sert bir dille kapattı. Tasfiyesi gündemde olan fonlarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) devreye sokulduğunu ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koordinesinde tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu açıklayan Erdoğan, "Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacaktır" vurgusu yaptı.