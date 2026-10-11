Başkan Erdoğan: "Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, parti içindeki sorumluluk anlayışına ve tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin sürece de değindi. Başkan Erdoğan konuşmasında hareketin öncekilerden devraldıklarına ve bir emanet taşıdıklarına vurgu yaptı ve "Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk." dedi.