Başkan Erdoğan: "Filistin Devleti'nin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine ve insanlığa seslendiği konuşmasında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, terörist İsrail'in insanlığa saldırılarına da dikkat çektiği konuşmasında, Filistin Devleti'nin er ya da geç kurulacağına vurgu yaptı. Başkan Erdoğan, "Filistin Devleti'ni boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. Başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz." dedi.