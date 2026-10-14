Başkan Erdoğan'dan Büyük Türkiye Mutabakatı vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 yıllık AK Parti iktidarlığı boyunca Türkiye’nin iç ve dış tehditlere karşı milli birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ettiğini vurguladı. Toplumun huzurunu bozan olayların bedelini Türk milletinin ödediğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, “Ne Türkiye’nin ne de Türk milletinin kaybetmeye tahammülü yoktur” dedi. Cephe siyasetinin miadını doldurduğunu belirten Erdoğan, milli menfaatler doğrultusunda siyasi partilere “Büyük Türkiye Mutabakatı” çağrısı yaptı.