Başkan Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu"nda işgalci zihniyete ve Gazze'deki katliamlara çok sert tepki gösterdi. Uluslararası kamuoyuna tarihi bir çağrıda bulunan Erdoğan, "Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır." sözleriyle dünyaya açık bir mesaj verirken, Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.