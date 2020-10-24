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Sefer bizim zafer Allah'ındır! - 24.10.2020

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Giriş: 24.10.2020 10:15
İsimler belki başka başka ama kutlu aslında kutlu Peygamberden gelir ismimiz biz Mehmetiz. Dilde vatan yürekte vatan çıktım bir şanlı sefaya. Seyit onbaşı gibi ağır bir emaneti sırtlanıp bakmadan arkama. Tek bildiğim kurşun değmezdi şehit olacağım diye yola çıkana. Kurşun değmezdi bedenimi toprağa ruhumu Allah'a teslim edeceğim diyene. Düşmana değil Allah'a teslim olmak için ölmek için değil şehit olmak için kalpleri vatan diye atan arkadaşlarımın şerefli destanı. Sefer bizim zafer Allah'ındır.
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