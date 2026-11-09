Küresel krizlerin ortasında Başkan Erdoğan'ın liderliği "İyi ki Erdoğan var" dedirtiyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki çatışmalara, İran-ABD-İsrail geriliminden Avrupa'daki siyasi ve ekonomik krizlere kadar dünya büyük bir kırılma döneminden geçiyor. Küresel güç dengeleri değişirken "3. Dünya Savaşı çıkacak mı, yoksa çoktan başladı mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Tüm bu krizlerin ortasında Türkiye'nin istikrarını ve güvenliğini koruyarak yoluna devam etmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği öne çıkıyor. Küresel fırtınaların arasında Türkiye'yi güvenli bir geleceğe taşıyan Başkan Erdoğan'ın liderliği, "İyi ki Erdoğan var" dedirtiyor.