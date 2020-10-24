Başkan Erdoğan"dan Boraltan Köprüsü hikayesi

1944’te 146 Azeri kardeşimiz, Rus zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınmıştı. Türkiye tarafsızlık adına, dengeler adına 146 kardeşimizi Stalin’in askerlerine teslim etti. Azeri kardeşlerimiz… Bu arada CHP’nin iktidar dönemi burası manidardır. Bunların geçmişi sakat. CHP’ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Bu geçmişi iyi değerlendirmeniz lazım. Azeri kardeşlerimiz Boraltan Köprüsü’nden karşıya geçti askerlerimizin gözleri önünde kurşuna dizildiler. Ah CHP ah, senin gidecek yerin var mı? Sen Azeri kardeşlerimizi Stalin'e satacaksın, sonra da afra tafra yapacaksın. Karşıya geçerken de ne dediler biliyor musunuz? ‘Bizi onlara bırakmayın, bizi siz öldürün’ diye yalvarmışlardı. Hatta o acı hadiseden bir de türkü kalmıştır. 'Düşman bekler karşıda. Önüne kattı beni. Can alınan çarşıda gardaşım sattı beni. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle Boraltan Köprüsünün hikayesini anlattı.