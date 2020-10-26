Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen skandal paylaşımıyla ilgili Fahreddin Paşa'nın hikayesini anlattı. A Haber, Başkan Erdoğan'ın sözleriyle özel bir klip hazırladı.