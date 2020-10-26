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Başkan Erdoğan 'Çöl Kaplanı' Fahrettin Paşa'nın hikayesini anlattı - 26.10.2020

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Giriş: 26.10.2020 14:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen skandal paylaşımıyla ilgili Fahreddin Paşa'nın hikayesini anlattı. A Haber, Başkan Erdoğan'ın sözleriyle özel bir klip hazırladı.
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