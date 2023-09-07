Memleket Meselesi - Seçim 2024: Büyükşehirleri kim alır?

A Haber’de 6 Eylül 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen Memleket Meselesi programında, “Enflasyonda yükseliş duracak mı? Seçim 2024: Kimin ne planı var? CHP-İYİ Parti kim kime neden mecbur? Seçim 2024: Büyükşehirleri kim alır?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...