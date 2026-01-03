Venezuela’da "nokta" operasyon: Ekonomide taşlar yerinden oynayacak! Petrol ve altında pazartesi şoku mu?

PETROLDE 80 DOLAR MI, 45 DOLAR MI?

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Pazartesi günü petrol fiyatları ne olur?" sorusuna iki farklı senaryo ile yanıt veren Şahin, "Burada acele etmemek gerekiyor, süreci takip etmemiz gerekiyor. Savaşın yayılması durumunda Orinoco kuşağındaki üretim tesisleri, Jose Terminali ve boru hatları zarar görebilecek; önemli bir arzın çekilmesi Çin ve Hindistan'da tedarik krizine yol açabilecektir. Bu durumda şu an 60 dolar civarında seyreden Brent petrolün 80 dolara kadar çıkabileceği söylenebilir. Ancak Amerika'nın Maduro'yu devirmesi ve kendi hükümetini kurması sonrası yaptırımlar kalkar ve Venezuela petrolünün piyasaya girişi sağlanırsa, fiyatlar 40-45 dolara kadar da düşebilir." ifadelerini kullandı.