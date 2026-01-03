03 Ocak 2026, Cumartesi
Venezuela’da "nokta" operasyon: Ekonomide taşlar yerinden oynayacak! Petrol ve altında pazartesi şoku mu?
Venezuela'da ABD destekli 'nokta operasyon' küresel piyasaları alarma geçirdi. Maduro rejiminin devrilmesi iddiaları petrol ve altın fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. A Haber'e konuşan Ekonomist Prof. Dr. Afşin Şahin, Brent petrolün 80 dolara çıkabileceği ya da yaptırımların kalkmasıyla 45 dolara gerileyebileceği senaryolarını değerlendirdi; altın için ise sınırlı hareket uyarısı yaptı.
Giriş Tarihi: 03.01.2026 15:22