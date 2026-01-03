03 Ocak 2026, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri Venezuela’da "nokta" operasyon: Ekonomide taşlar yerinden oynayacak! Petrol ve altında pazartesi şoku mu?

Venezuela’da "nokta" operasyon: Ekonomide taşlar yerinden oynayacak! Petrol ve altında pazartesi şoku mu?

Venezuela'da ABD destekli 'nokta operasyon' küresel piyasaları alarma geçirdi. Maduro rejiminin devrilmesi iddiaları petrol ve altın fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. A Haber'e konuşan Ekonomist Prof. Dr. Afşin Şahin, Brent petrolün 80 dolara çıkabileceği ya da yaptırımların kalkmasıyla 45 dolara gerileyebileceği senaryolarını değerlendirdi; altın için ise sınırlı hareket uyarısı yaptı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş Tarihi: 03.01.2026 15:22
Venezuela’da nokta operasyon: Ekonomide taşlar yerinden oynayacak! Petrol ve altında pazartesi şoku mu?

Güney Amerika'da ABD destekli operasyonla yer yerinden oynadı, Venezuela'nın başkenti Karakas savaş alanına döndü! En az 7 şiddetli patlamayla sarsılan kentte Maduro rejiminin devrildiği ve Trump'ın "Maduro elimizde" açıklaması piyasalarda şok etkisi yarattı.

PETROL VE ALTINDA SEYİR PAZARTESİ NE OLACAK?

Peki, bu askeri müdahale küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek? Petrol fiyatları 80 dolara mı fırlayacak yoksa 45 dolara mı düşecek? Ekonomist Prof. Dr. Afşin Şahin, A Haber canlı yayınında bu kritik hamlenin finansal şifrelerini deşifre etti.

Venezuela’da nokta operasyon: Ekonomide taşlar yerinden oynayacak! Petrol ve altında pazartesi şoku mu?

CUMA GECESİ OPERASYONLARININ EKONOMİK ŞİFRESİ

Büyük devlet başkanlarının askeri hamlelerini genellikle piyasaların kapalı olduğu hafta sonlarına denk getirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Afşin Şahin, 3 Ocak 2026 tarihli operasyonun zamanlamasını şöyle değerlendirdi:

Venezuela’da nokta operasyon: Ekonomide taşlar yerinden oynayacak! Petrol ve altında pazartesi şoku mu?

"Hafta sonu yapılan bir saldırı; daha önce biz hep bu saldırıların malum ekonomiyi de düşünerek, büyük devlet başkanlarının bu saldırıları hep cuma gecesi ya da cumartesi geceleri arttırdığını görüyoruz. Kuşkusuz bunun iktisadi ve finansal etkileri de olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, Maduro'yu meşru bir hükümet olarak görmüyordu ve maksimum baskı politikası çerçevesinde Maduro'yu gözaltına alarak ülke dışına çıkardığını görüyoruz."

Venezuela’da nokta operasyon: Ekonomide taşlar yerinden oynayacak! Petrol ve altında pazartesi şoku mu?

ASIL HEDEF: NARKO-TERÖR VE ENERJİ ALTYAPISI

ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesinin sadece siyasi değil, derin ekonomik sebepleri olduğunu vurgulayan Şahin, stratejik hedefleri şu sözlerle açıkladı:

Venezuela’da nokta operasyon: Ekonomide taşlar yerinden oynayacak! Petrol ve altında pazartesi şoku mu?

"Özellikle Maduro'yu narko-terörizm faaliyetleri ile ilgili suçlaması, enerji altyapısını kontrol etmeyi amaçlaması; diğer taraftan uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, enerji kaynaklarının kontrol edilmesi ve ayrıca da rejimin değiştirilmesi burada hedeflendiğini görüyoruz. Maduro'nun enerji kaynaklarına, petrole dayalı bir ekonomiyi benimsediğini görüyoruz. Burada ABD lehine başarılı bir hamle gerçekleştirildiğini söyleyebilirim."

Venezuela’da nokta operasyon: Ekonomide taşlar yerinden oynayacak! Petrol ve altında pazartesi şoku mu?

PETROLDE 80 DOLAR MI, 45 DOLAR MI?

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Pazartesi günü petrol fiyatları ne olur?" sorusuna iki farklı senaryo ile yanıt veren Şahin, "Burada acele etmemek gerekiyor, süreci takip etmemiz gerekiyor. Savaşın yayılması durumunda Orinoco kuşağındaki üretim tesisleri, Jose Terminali ve boru hatları zarar görebilecek; önemli bir arzın çekilmesi Çin ve Hindistan'da tedarik krizine yol açabilecektir. Bu durumda şu an 60 dolar civarında seyreden Brent petrolün 80 dolara kadar çıkabileceği söylenebilir. Ancak Amerika'nın Maduro'yu devirmesi ve kendi hükümetini kurması sonrası yaptırımlar kalkar ve Venezuela petrolünün piyasaya girişi sağlanırsa, fiyatlar 40-45 dolara kadar da düşebilir." ifadelerini kullandı.

Venezuela’da nokta operasyon: Ekonomide taşlar yerinden oynayacak! Petrol ve altında pazartesi şoku mu?

ALTINDA PAZARTESİ ŞOKU YAŞANIR MI?

Türkiye'deki yatırımcının gözdesi olan altın fiyatlarına dair öngörülerini paylaşan Prof. Dr. Şahin, "Altında pazartesi bir şok geleceğini sanmıyorum. Zaten altın fiyatları bayağı bir zamandır yükselmişti ve piyasalar bu gelişmeyi uzun zamandır fiyatlamıştı. Merkez bankaları altın rezervlerini artırmıştı. Beklenen bir şeyin iktisadi etkisi sınırlı olur, beklenmedik şeyler piyasada büyük etki yaratır. Kuşkusuz küresel enerji ve finansal piyasalara etkisi olacaktır ancak altın fiyatları bu belirsizliği çok uzun süredir satın almıştı. Belki kısmen bir artış olabilir ama Çin ve Rusya'nın tutumunu izlemek gerekiyor." ifadeleri ile piyasaların bu durumu kısmen beklediğini belirtti.

Venezuela’da nokta operasyon: Ekonomide taşlar yerinden oynayacak! Petrol ve altında pazartesi şoku mu?

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜ ETKİLENİR Mİ?

Operasyonun küresel ölçekteki yansımalarının Türkiye'nin Orta Vadeli Programı (OVP) üzerindeki olası etkilerine ve havacılık sektörüne değinen Şahin, "80 dolara doğru yükselme durumunda Türkiye'nin OVP'sinde bir bozukluk ve enerji ek maliyeti oluşabilir. Ayrıca uçak şirketleri de burada etkilenecektir. Karakas, Latin Amerika'ya açılan bir kapı olarak görülüyor. Uçuş yasakları ve izinlerin iptal edilmesi kargo ve yolcu ticaretini olumsuz etkilemişti, bunun sürmesi olumsuzluğu artırabilir. Netice itibarıyla bu eşanlı denklem sistemi içerisinde Türkiye'nin kararlı, tutumlu ve realist bir tutum sergilemesi iktisadi ve siyasi gücünü artırmıştır diyebiliriz." ifadeleri ile sözlerini tamamladı.