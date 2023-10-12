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İsrail – Hamas çatışmalarında 5. gece | Memleket Meselesi – 11.10.2023

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 00:00
Güncelleme:12.10.2023 00:08
A Haber’de Merve Türkay’ın sunumuyla yayınlanan Memleket Meselesi programında İsrail – Hamas çatışmaları masaya yatırıldı. Programa A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Savunma – Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir katıldı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.
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