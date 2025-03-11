A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 10 Mart 2025 tarihli yayınında "Suriye'de kim "mezhep çatışması" istiyor?, Suriye'de kaosta asıl hedef Türkiye mi?, Lazkiye'de çatışmalar devam ediyor mu?, Suriye: SDG ile anlaşmaya hazırız, Suriye ile SDG anlaştı, şimdi ne olacak?, İsrail Suriye'de Dera'ya bombalıyor, Suriye'deki 2.000 ABD askeri ne olacak?, Kaset kumpasının faili yakalandı" başlıklarına yanıt arandı.