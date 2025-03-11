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Suriye ile SDG anlaştı, şimdi ne olacak?

Suriye ile SDG anlaştı, şimdi ne olacak?

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Giriş: 11.03.2025 01:31
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 10 Mart 2025 tarihli yayınında "Suriye'de kim "mezhep çatışması" istiyor?, Suriye'de kaosta asıl hedef Türkiye mi?, Lazkiye'de çatışmalar devam ediyor mu?, Suriye: SDG ile anlaşmaya hazırız, Suriye ile SDG anlaştı, şimdi ne olacak?, İsrail Suriye'de Dera'ya bombalıyor, Suriye'deki 2.000 ABD askeri ne olacak?, Kaset kumpasının faili yakalandı" başlıklarına yanıt arandı.
Suriye ile SDG anlaştı, şimdi ne olacak?
Suriye ile SDG anlaştı, şimdi ne olacak?
Suriye ile SDG anlaştı, şimdi ne olacak?
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