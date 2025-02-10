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Trump’ın işgal planının şifreleri

Trump'ın işgal planının şifreleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.02.2025 00:42
A Haber’de 9 Şubat Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de "Siyasette Trump'ın Gazze mesajı polemiği, Trump Gazze vicdanına çimento mu dökecek?, Trump'ın işgal planının şifreleri, ABD o işkence merkezlerinin sponsoruydu, İBB kasasından 156 milyon lira çıkmış, Erdoğan: İsrail'in planı insanlık dışı, ABD-Avrupa kavgasında yeni raunt" başlıkları ele alındı.
Trump’ın işgal planının şifreleri
Trump’ın işgal planının şifreleri
Trump'ın işgal planının şifreleri
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