Haber’de 09 Mart Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Türkiye ve dünya neleri konuşuyor?, Suriye'de yeniden iç savaş mı isteniyor?, Suriye'de çatışma dalgası: 1000 ölü, A Haber bıçak sırtındaki Suriye'de, Rejim yanlıları İsrail yardımı mı istiyor?, Suriye'de mezhep provokasyonu planı mı?, Çatışmaların arkasında İsrail mi var?, Suriyeli askerlerden halka çağrı, İsrail ve İran çatışmaların neresinde?, Suriye haritası yine değişecek mi?, Suriye'de provokasyonu kim körüklüyor?, Dünyayı yönetenler kim?" başlıkları ele alındı..