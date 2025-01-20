A Haber’de 19 Ocak Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de "Soykırım acısının gölgesinde ateşkes, İsrail 90esiri ne zaman bırakır?, Gazze ateşkesinde hangi aşamalar var?, İsrail Gazze ateşkesine sadık kalacak mı?, Esir takasında süreç yavaş mı ilerliyor?, Trump'ın Gazze hamlesi ne olacak?, İsrail Gazze'den tamamen çekilecek mi?, Trump'tan yemin öncesi zafer mitingi, Esir takası sürecinde pürüz mü var?" başlıkları ele alındı.