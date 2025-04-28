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İBB’de yolsuzluk operasyonunda 2. dalga

İBB'de yolsuzluk operasyonunda 2. dalga

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Giriş: 28.04.2025 03:52
A Haber’de 27 Nisan Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "İBB'de yolsuzluk operasyonunda 2. dalga, İmamoğlu otelde kimlerle konuştu?, Hangi gizli görüşmeyi gizlemeye çalıştılar?, Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, İmamoğlu ailesinin "para kasası" Cevdet Kaya mı?, O kameralar neden kapatıldı?, Rüşvet ve yolsuzluk ağı nasıl çözülüyor?, Niye İBB değil otelde buluştular?, Yolsuzluk operasyonunda yeni itiraflar gelir mi?, O valizlerde ne vardı?, Herkes Jammer kullanabilir mi?, İstanbul'da büyük deprem olacak mı?, İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde artçı deprem oldu, Samsun'da heyelan oldu, yaralılar var, A Haber heyelan olduğu yerde" başlıkları ele alındı.
İBB’de yolsuzluk operasyonunda 2. dalga
İBB’de yolsuzluk operasyonunda 2. dalga
İBB'de yolsuzluk operasyonunda 2. dalga
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