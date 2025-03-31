31 Mart 2025, Pazartesi

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CHP’yi 6 Nisan’da ne bekliyor?

CHP'yi 6 Nisan'da ne bekliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.03.2025 03:16
A Haber’de 30 Mart Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de "Özgür Özel Türkiye'yi batıya şikayet etti, Gizli tanık üzerinden yargıya saldırı, 68 milyarlık vurgun iddiası, Toplumu kutuplaştırmalarının nedeni ne?,CHP toplumsal ayrışma mı istiyor?, CHP'yi 6 Nisan'da ne bekliyor?, 50 milyon dolarlık 3 villaya 15 milyon TL!, İmamoğlu 3 yılda 117 taşınmazı nasıl aldı?, Yolsuzluğu perdeleme çabası mı? sorularına cevap bulundu.
CHP’yi 6 Nisan’da ne bekliyor?
CHP’yi 6 Nisan’da ne bekliyor?
CHP'yi 6 Nisan'da ne bekliyor?
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