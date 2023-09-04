04 Eylül 2023, Pazartesi
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CHP'de yeni danışman krizi | Canan Barlas ile Gündem - 03.09.2023
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "zavallı ve hainsin" diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atadı. Kılıçdaroğlu neden böyle bir atama yaptı? Perde arkası ne? Canan Barlas ile Gündem programında masaya yatırıldı. .