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Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları CHP'de yeni danışman krizi | Canan Barlas ile Gündem - 03.09.2023

CHP'de yeni danışman krizi | Canan Barlas ile Gündem - 03.09.2023

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Giriş: 04.09.2023 08:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "zavallı ve hainsin" diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atadı. Kılıçdaroğlu neden böyle bir atama yaptı? Perde arkası ne? Canan Barlas ile Gündem programında masaya yatırıldı. .
CHP’de yeni danışman krizi
CHP'de yeni danışman krizi
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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