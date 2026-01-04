Viral
Elif Kumal’ı arama çalışmaları sürüyor! Ağabeyinden açıklama: Kayıp vakası değil organize cinayet
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sevgilisi Enis G. ile kamp yaparken kaybolduğu ileri sürülen Elif Kumal'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal açıklamalarda bulunurken 'Şüphelerin odağında Enis G. var. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğunu düşünüyoruz. Çok çelişki var' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2026 07:24