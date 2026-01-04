Viral Galeri Viral Tıkla Güllü’nün şifrelerini değiştirmeye çalıştılar! Ses kaydı deşifre oldu

Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kaydettiği ortaya çıkan yeni ses kayıtlarında, oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile nişanlısı Sena Bilgin'in, annelerine ait e-posta hesaplarının şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları anlar yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2026 07:01
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü 'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

26 Eylül 2025'te vefat eden Güllü'nün ölümü sonrası yeni ses kayıtlarına ulaşıldı.

Kayıtlarda Güllü'nün oğlu Tuğberk ve nişanlısı Sena'nın da yer alması dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre 11 Ekim 2025 tarihinde yine Tuğyan tarafından kaydedilerek sevgilisi Kervan'a gönderildiği öğrenilen ses kayıtlarında Güllü'nün çocukları ve gelin adayının Güllü'nün e-posta hesap şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları görüldü.

Ses kayıtlarında ise şu ifadeler yer aldı:

