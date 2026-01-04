Güllü’nün şifrelerini değiştirmeye çalıştılar! Ses kaydı deşifre oldu
Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kaydettiği ortaya çıkan yeni ses kayıtlarında, oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile nişanlısı Sena Bilgin'in, annelerine ait e-posta hesaplarının şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları anlar yer aldı.
