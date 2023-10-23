23 Ekim 2023, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem - İsrail’in kara saldırısı an meselesi mi?
A Haber’de 22 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “İsrail’in kara saldırısı an meselesi mi? Gazze’de şu an neler oluyor? İsrail’in katliamı normalleştiriliyor mu? Netanyahu savaş suçundan yargılanır mı? İsrail hangi bölgeleri işgal etti? Kudüs’te şu an neler oluyor? ABD’nin İsrail’e büyük desteği yaklaşan seçimler mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…