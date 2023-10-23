23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem - İsrail’in kara saldırısı an meselesi mi?

Canan Barlas ile Gündem - İsrail’in kara saldırısı an meselesi mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2023 01:05
A Haber’de 22 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “İsrail’in kara saldırısı an meselesi mi? Gazze’de şu an neler oluyor? İsrail’in katliamı normalleştiriliyor mu? Netanyahu savaş suçundan yargılanır mı? İsrail hangi bölgeleri işgal etti? Kudüs’te şu an neler oluyor? ABD’nin İsrail’e büyük desteği yaklaşan seçimler mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
İsrail’in kara saldırısı an meselesi mi?
İsrail’in kara saldırısı an meselesi mi?
Gazze’ye karadan saldırı bu gece mi?
Gazze’ye karadan saldırı bu gece mi?
İsrail-Filistin savaşı bölgeye yayılır mı?
İsrail-Filistin savaşı bölgeye yayılır mı?
Türkiye dünya siyasetine nasıl yön veriyor?
Türkiye dünya siyasetine nasıl yön veriyor?
Başkan Erdoğan’ın BM gündemi
Başkan Erdoğan'ın BM gündemi
Akşener neden ipleri kopardı?
"Akşener neden ipleri kopardı?"
CHP’de yeni danışman krizi
CHP'de yeni danışman krizi
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
2024’te İstanbul’u kim kazanacak?
"2024’te İstanbul’u kim kazanacak?
Canan Barlas ile Gündem - İBB borç batağında mı?
Canan Barlas ile Gündem - İBB borç batağında mı?
Canan Barlas ile Gündem - 06 Ağustos 2023
Canan Barlas ile Gündem - 06 Ağustos 2023
Canan Barlas ile Gündem - CHP neden ikiye bölündü?
Canan Barlas ile Gündem - CHP neden ikiye bölündü?
Daha Fazla Video Göster