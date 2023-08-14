Canan Barlas ile Gündem - İBB borç batağında mı?

A Haber’de 13 Ağustos 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, 2024 yerel seçimlerinde büyükşehirleri kim alıyor? Yeni ittifaklar kurulur mu? İBB borç batağında mı? Ankaralı ne umdu, ne buldu?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…