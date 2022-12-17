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"Vatana İhanet" A Haber belgeseli

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Giriş: 17.12.2022 01:03
Güncelleme:17.12.2022 01:08
A Haber, Türkiye'nin yakın tarihe ışık tutan çok önemli bir belgesele daha imzasını attı. Belgeselde Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kumandalı ihanet şebekelerince geleceğine nasıl kastedildiği gerçeği işlendi. Peki, Cumhuriyet tarihinin en karanlık kumpası nasıl kuruldu? FETÖ'nün 15 Temmuz’un provası 17-25 Aralık’ta aslında ne oldu? İşte detaylar...

A Haber, Türkiye'nin yakın tarihe ışık tutan çok önemli bir belgesele daha imzasını attı.

"Vatana İhanet" belgeseli 16 ARALIK 2022 CUMA akşamı saat 21:00'de A Haber'de yayınlandı.

Belgeselde, Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kumandalı ihanet şebekelerince geleceğine nasıl kastedildiği gerçeği işlendi.

Siyasi, askeri ve ekonomik kaosun perde arkasında seçilmiş hükümete uygulanan kumpaslar - operasyonlar etraflıca ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖNDERLİĞİNDE HÜKÜMET OPERASYONLARA GEÇİT VERMEDİ

Kalleş odaklarca ortaya konulan tüm senaryoların Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde nasıl boşa çıkarıldığı anlatılan yapımda, VATANA İHANET eden hainler tek tek deşifre edildi.

ABD VE BATI'NIN TERÖR KARTI

Terör örgütü PKK-PYD'ye TIR'lar dolusu silah ve para aktaran ABD ve Batı, sinsi planını içeride FETÖ ile uyguladığı gibi sınırlarımızda sahneye soktu.

Peki, Cumhuriyet tarihinin en karanlık kumpası nasıl kuruldu? FETÖ'nün 15 Temmuz'un provası 17-25 Aralık'ta aslında ne oldu? İşte detaylar...

Vatana İhanet A Haber belgeseli
"Vatana İhanet" A Haber belgeseli
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