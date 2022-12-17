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"Vatana İhanet" A Haber belgeseli
A Haber, Türkiye'nin yakın tarihe ışık tutan çok önemli bir belgesele daha imzasını attı.
"Vatana İhanet" belgeseli 16 ARALIK 2022 CUMA akşamı saat 21:00'de A Haber'de yayınlandı.
Belgeselde, Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kumandalı ihanet şebekelerince geleceğine nasıl kastedildiği gerçeği işlendi.
Siyasi, askeri ve ekonomik kaosun perde arkasında seçilmiş hükümete uygulanan kumpaslar - operasyonlar etraflıca ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖNDERLİĞİNDE HÜKÜMET OPERASYONLARA GEÇİT VERMEDİ
Kalleş odaklarca ortaya konulan tüm senaryoların Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde nasıl boşa çıkarıldığı anlatılan yapımda, VATANA İHANET eden hainler tek tek deşifre edildi.
ABD VE BATI'NIN TERÖR KARTI
Terör örgütü PKK-PYD'ye TIR'lar dolusu silah ve para aktaran ABD ve Batı, sinsi planını içeride FETÖ ile uyguladığı gibi sınırlarımızda sahneye soktu.