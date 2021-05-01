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27 Nisan E-Muhtıra - 27 Nisan 2007'de ne oldu? E-Muhtıra nedir? - 01.05.2021

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Giriş: 01.05.2021 23:13
Güncelleme:01.05.2021 23:13
Türk siyasi hayatında 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve tarihe 27 Nisan e-Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin 14'ncü yıl dönümü geride kaldı. Hükümet, e-Muhtıra’ya sert dille karşılık vererek, askeri vesayet oyununu bozmuş ve tartışmaya son noktayı koymuştu. İşte A Haber ekibi tarafından hazırlanan o belgesel...
27 Nisan E-Muhtıra
27 Nisan E-Muhtıra
27 Nisan E-Muhtıra
27 Nisan E-Muhtıra
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