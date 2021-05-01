27 Nisan E-Muhtıra

Türk siyasi hayatında 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve tarihe 27 Nisan e-Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin 14'ncü yıl dönümü geride kaldı. Hükümet, e-Muhtıra’ya sert dille karşılık vererek, askeri vesayet oyununu bozmuş ve tartışmaya son noktayı koymuştu. İşte A Haber ekibi tarafından hazırlanan o belgesel...