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Arka Plan - MHP'nin milletvekili adayları kimler?

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Giriş: 07.04.2023 01:54
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 06 Nisan 2023 Perşembe günkü yayınında; ”Kılıçdaroğlu'ndan kim kaç vekil istiyor? İmamoğlu'na yakın isimlerin üstü çizildi mi? MHP'nin milletvekili adayları kimler? CHP verdiği sözleri tuttu mu? ” sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…
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