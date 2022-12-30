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Arka Plan - EYT ile ilgili akıllarda kalan soruların yanıtları neler?

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Giriş: 30.12.2022 01:32
Güncelleme:30.12.2022 01:32
Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "EYT ile ilgili akıllarda kalan soruların yanıtları neler? EYT kimleri kapsayacak? " sorularına yanıt arandı. İşte 29 Aralık 2022 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...
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