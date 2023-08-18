Arka Plan - Büyükşehirleri kim nasıl kazanacak?

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında; “Özgür Özel—Ekrem İmamoğlu’nun hayali Kılıçdaroğlu’nu tasfiye etmek mi? Büyükşehirleri kim nasıl kazanacak? İmamoğlu kendi ittifakını mı kurmak istiyor? HDP-İYİ Parti “İstanbul ittifakı” için ne istedi? İmamoğlu-Özel’in “ortak hayali” ne? Tahıl koridoru devam mı, yeni rota mı? Rusya-Ukrayna savaşı denizden mi yayılıyor, kimin ne planı var?” sorularına yanıt arandı. İşte 17 Ağustos günü ekranlara gelen programın tamamı…