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ABD’ye karşı Şanghay ittifakı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 00:32
A Haber’de 4 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da; “Astana’dan dünyaya ne mesaj verildi? Şanghay 3. Dünya Savaşı’nı engeller mi? Türkiye Şanghay’ın neresinde? ABD’ye karşı Şanghay ittifakı mı? Suriye’de hangi senaryo devreye sokuldu? Erdoğan- Esad görüşmesini kimler istemiyor? Suriye’de “harita” nasıl değişecek? Esad’ın sarayına neden baskın düzenlendi? İran Esad’ı gözden çıkardı mı? Teröre kilit harekatı başlıyor mu? Dünya savaşı Lübnan’da mı başlayacak? Ateşkes mi daha büyük savaşın ateşi mi? Biden yerine en güçlü aday kim? Derin ABD Biden’ı gözden çıkardı mı? Trump gelirse Suriye’de ne değişir? Suriye’de aktörlerin “gizli ajandası” ne? Ankara- Şam YPG’ye ortak harekat olur mu?” sorularına yanıt arandı.
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ABD’ye karşı Şanghay ittifakı mı?
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