A Haber’de 25 Nisan tarihinde yayınlanan 'Aklın Yolu' programında, "İstanbul'da 4,3 sonrası 2 deprem, İstanbul'da son 1 saatte 4 deprem, Art arda 4 deprem sonrası Büyükçekmece'de şu an, Vali Gül: Artçılar sonrası olumsuz bir durum yok, Son deprem enerjiyi doğuya doğru mu aktarıyor?, Son artçı depremin konumu ne söylüyor?, 4,3'lük artçı deprem neyin habercisi?, Deprem fırsatçılarına ne ceza kesilecek?, Kentsel dönüşüme kim neden karşı çıkıyor?, İstanbul'da en sağlam zemin nerede?" sorularına cevap arandı.