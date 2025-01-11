11 Ocak 2025, Cumartesi
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ABD- Avrupa Grönland için savaşacak mı?
A Haber’de 10 Ocak tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda, “ABD- Avrupa Grönland için savaşacak mı? “Savunmasız Avrupa” ABD’ye ne yapabilir? Avrupa’da asıl sorun “lider krizi” mi? Koridor kaosu: Kim kimin yolunu kesecek? Trump- Putin ezeli düşman, edebi dost mu? PKK/ YPG sadece “DEAŞ gardiyanı” mı?” sorularına yanıt arandı.