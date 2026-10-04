Yağmur yağmazsa ne olur? Bereketin kaynağı yağmurun önemi

Yağmur, yalnızca toprağı ıslatan bir doğa olayı değil; su döngüsünün, tarımsal üretimin ve ekosistemlerin devamlılığı için kritik bir unsur. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar yağmuru “doğanın anne sütü” olarak tanımlarken, Akademisyen Doç. Dr. Nazihan Urşavaş da yağışların dünyanın beslenmesi, tarım ve enerji açısından önemine dikkat çekti. Peki yağmur yağmazsa ne olur? Yağışların insan psikolojisi üzerindeki etkileri neler? Tüm ayrıntılar A Haber'in “Özel Dosya” haberinde ele alındı.