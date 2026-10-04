Rusya ve Avrupa savaşa mı gidiyor? Kaliningrad gerilimi ve nükleer tehdit

Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Tansiyonun merkezinde Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kaliningrad'a yönelik olası bir saldırıya nükleer yanıt verileceği yönündeki uyarısı Avrupa'da güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Avrupa ülkelerindeki savunma hazırlıkları ve yükselen savaş riski, A Haber'in “Özel Dosya” programında tüm yönleriyle ele alındı.