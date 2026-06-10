Siyonizmin kanlı coğrafyası: sınırları olmayan işgal

Orta Doğu'da silahların gölgesinde devam eden kirli savaş, artık sadece cephelerde değil, kelimelerin ve zihniyetlerin karanlık dehlizlerinde de yürütülüyor. Yıllardır "demokrasi", "özgürlük" ve "insan hakları" maskesi altında bölgeyi kan gölüne çeviren emperyalist güçler, artık niyetlerini gizleme gereği bile duymuyor. ABD ve İsrail hattından yükselen "din savaşı" ve "Haçlı seferi" itirafları, yüzyıllık planın son aşamasını gözler önüne seriyor. Barış vaatlerinin yerini doğrudan İslam'ı hedef alan söylemlerin aldığı bu dehşet verici süreçte, A Haber Editörü Hayrullah Ergüner analiz haberinde meselenin perde arkasını tüm yönleriyle analiz etti.