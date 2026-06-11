SÖZ MİLLETTE | Estetik yaşı 13'e kadar düştü

Eskiden sadece yetişkinlerin dış görünüşlerini değiştirmek için başvurduğu estetik operasyonlar, günümüzde ürkütücü bir seviyeye geriledi. Sosyal medyanın dayattığı güzellik algısı ve "filtreli" hayatlar, estetik yaşını 13’e kadar düşürdü. Vatandaşlar çocuk yaştaki bu merakı "özenti" olarak nitelendirirken, uzmanlar ve ebeveynler tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor. "Özenti mi yoksa ihtiyaç mı?" sorusu ise sokaktaki vatandaşın en büyük tartışma konusu oldu.