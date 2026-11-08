Anadolu Diyarı Tavas'ta! Eski cezaevi kültür ve sanat evine dönüştü, 700 yıllık gelenekler yaşatılıyor

A Haber'in Anadolu Diyarı programı, bu hafta Denizli'nin Tavas ilçesine konuk oldu. Zeybek kültüründen geleneksel leblebi üretimine, coğrafi işaretli Tavas baklavasından 700 yıllık Nikfer bezine kadar ilçenin kültürel ve yöresel zenginlikleri ekrana taşındı. Eski cezaevinin kültür ve sanat evine dönüştürüldüğü Tavas'ta, geçmişten gelen değerler yaşatılmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılınç, Denizli'nin Tavas ilçesindeki kültürel mirası, geleneksel üretimi ve yöresel lezzetleri görüntüledi.