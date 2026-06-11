Özgür Özel ve ekibi kendi kalesine gol mü attı? Siyaset kazanı kaynıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde "değişim" adı altında başlayan taht kavgası, hukuk labirentlerinde tam bir kördüğüme dönüştü. Özgür Özel yanlılarının tüzük maddelerine sığınarak başlattığı "istifa" hamlesi ve 45 günlük kurultay baskısı, yargı kararlarıyla adeta duvara tosladı. Hukukçu Av. Hadi Dündar’ın çarpıcı analizleriyle deşifre olan süreçte, Kılıçdaroğlu’nu "kayyum" ilan edenlerin aslında kendi elleriyle yargı sürecini kilitleyerek kurultayın önünü kapattığı gerçeği siyaset gündemine bomba gibi düştü. İşte CHP koridorlarında yankılanan o "mutlak butlan" tartışmaları ve ateş hattındaki partinin perde arkası...