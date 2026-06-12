Orta Doğu'da alev çemberi: ABD İran'ı vurdu, dev planın perde arkası aralandı!

Dün gece yarısı tüm dünya nefesini tutarak Hürmüz Boğazı'ndan gelen dehşet verici haberlere kilitlendi. Savaş Bakanı'nın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak, Donald Trump'ın bizzat operasyon odasından yönettiği harekatta, İran’ın kalbi olarak nitelendirilen stratejik üsler ve kritik noktalar ateş altına alındı. Bir yanda havada uçuşan B-52 devasa bombardıman uçakları, diğer yanda "anlaşma sağlandı" iddialarıyla sarsılan diplomasi trafiği... A Haber’de konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "sahte bayrak operasyonu mu?" sorusuna yanıt arayarak, Apache helikopterinin düşürülmesiyle tırmanan gerilimde, Ortadoğu’nun kaderini değiştirecek o tarihi saatlerde yaşanan tüm detaylar gün yüzüne çıktı.