Orta Doğu’da üç cepheli gerilim: Silah-enerji-nükleer tehdit!

Ateş hattında tansiyon her geçen saat yükselirken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, a A Haber’de ABD’nin İran’a yönelik hamlelerinin hem sahadaki askeri dengeleri hem de bölgedeki iç karışıklık riskini artırdığını belirtti. Kime ulaştığı belirsiz silahlar ve enerji altyapısına yönelik saldırılara vurgu yapan Günyel, İran halkının kriminalize edilme tehlikesine dikkat çekerek, durumun sadece bölgesel değil küresel etkiler doğurabileceğini vurguladı.