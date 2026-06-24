Netanyahu'dan "Bağımlılıklardan kurtulmalıyız" çıkışı! ABD'siz İsrail mümkün mü?

Lübnan'a saldırılar nedeniyle Trump-Netanyahu hattında görüş ayrılıkları yaşanırken Netanyahu'ya hakaret krizinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Katil İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamasında "ABD'ye bağımlılıktan kurtulmalıyız" çıkışı iki ülke ilişkilerindeki çatlağı yeniden gündeme taşıdı. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programda Trump-Netanyahu cephesinde yaşananlar ele alınırken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, ABD'nin dünya hegemonyasını sürdürmek için İsrail yükünden kurtulmak istediğini savunurken, Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ise ABD silahları olmadan İsrail'in bölgedeki yayılmacılığını sürdürmesinin mümkün olmadığını belirtti.