İran'da gizli güç savaşı mı? Hamaney ile Pezeşkiyan’ın sır görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın savaş sırasında Mücteba Hamaney'e ulaşamadığı, görüşmenin ise karanlık bir panelvan içerisinde kimliği doğrulanamayan bir kişiyle gerçekleştirildiği yönündeki iddialar, İran yönetiminin perde arkasına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, Devrim Muhafızları içerisindeki güç dengeleri, emir-komuta zinciri ve İran'da gerçek karar vericinin kim olduğu sorusuna dikkat çeken çarpıcı analizlerde bulundu.