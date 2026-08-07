Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin gündeminde ne var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel güvenlik ve stratejik iş birliği gündemiyle Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler, savunma iş birliği, terörle mücadele, istihbarat paylaşımı, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki güvenlik başlıklarının ele alınması bekleniyor. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, canlı yayında ziyaretin gündemine ilişkin detayları aktardı.