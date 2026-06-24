ZAMAN TÜNELİ | Türkiye koalisyon dönemlerinde neler yaşadı?

Türkiye, koalisyon hükümetlerinin damga vurduğu dönemlerde sık sık siyasi istikrarsızlık, ekonomik dalgalanmalar ve erken seçim tartışmalarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle kısa ömürlü hükümetler, karar alma süreçlerini zorlaştırırken ekonomik krizlerin de derinleşmesine neden oldu. Hain darbe girişimleri, dış müdahaleler ve vesayet odaklarının hükümeti yıpratma çalışmalarına rağmen Türkiye yıllar içinde neler yaşadı? A Haber'de Zaman Tüneli'nin bu bölümünde Türkiye'nin 25 yıl önce koalisyon dönemlerinde yaşanılanlar ele alındı.