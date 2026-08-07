Terörsüz Türkiye için tarihi adım: 12 maddelik yasa teklifi Meclis gündeminde
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" için Meclis mesaisi başlıyor. 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklif, bugün saat 15.30'da Adalet Komisyonunda görüşülecek. Teklifin pazar günü Genel Kurul gündemine gelmesi beklenirken, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında sürecin ayrıntılarını aktardı.