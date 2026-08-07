Muhammed Salah'ı gören teyzenin tepkisi: "O ne bilema bir şey"

Trabzonspor'un dünya çapındaki yeni transferi Muhammed Salah, bordo-mavili şehre kelimenin tam anlamıyla damga vurdu. Havalimanında on binlerce taraftarın sevgi seliyle karşıladığı Mısırlı yıldız, hem sosyal medyada hem de forma satışlarında rekorları altüst ederken, Araklı'da bir teyzenin Salah’a yönelik yöresel şiveyle verdiği tepki izleyenleri gülümsetti. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında dev transferin kentteki ekonomik ve sosyal yansımalarını değerlendirdi.