SpaceX roketi Ay'a çarptı, dev krater oluştu

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'e ait kontrolden çıkan bir roket, Ay'ın yüzeyine saatte 8 bin 700 kilometre hızla çarparak yaklaşık 30 metre çapında bir krater oluşturdu. Çarpışma, Şili'deki teleskoplar tarafından saniye saniye görüntülenirken, ilk değerlendirmelere göre olayın güneş aktivitesi ve yer çekimi etkisiyle yaşanan rota sapmasından kaynaklandığı belirtildi. SpaceX, benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla NASA ile koordinasyon içinde çalışma yürüttüğünü açıklarken, olay uzay çöplüğü ve kontrolsüz uzay araçlarının oluşturduğu riskleri yeniden gündeme taşıdı.